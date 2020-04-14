Йошкар-Ола, , 11:07 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 апреля подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе случаев заражения с момента начала наблюдений составило 91, сообщает оперативный штаб России.

По данным регионального правительства, в инфекционном отделении горбольницы Йошкар-Олы проходят лечение 109 человек, 23 из них — в тяжелом состоянии, 85 — в состоянии средней тяжести, один пациент переносит заболевание легко. Двое находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких), 38 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В Звенигорской ЦРБ лечатся шест пациентов с подозрением на COVID-19 в состоянии средней тяжести. Пятеро пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести, находятся в больнице Козьмодемьянска. Двое пациентов поступили в Волжскую больницу. Два человека в состоянии средней тяжести проходят лечение в перепрофилированном для оказания медицинской помощи пациентам хирургического и акушерско-гинекологического профиля с коронавирусной инфекцией отделении Медведевской ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике полностью выздоровели и выписаны и стационаров пять человек. Одна пациентка с множеством хронических заболеваний скончалась.

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