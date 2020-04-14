Оренбург, , 11:07 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 14 апреля, федеральная лаборатория подтвердила еще восемь случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

Таким образом, в регионе в общей сложности 53 подтверждённых случая заболевания. Напомним, на 13 апреля лечение от коронавируса получал 81 человек.

Стоит отметить, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова ежедневно в прямом эфире в Instagram информирует о эпидситуации в регионе.

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