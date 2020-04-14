Калуга, 14 апреля 2020, 12:24 — REGNUM В Калужской области ограничили посещение всех кладбищ на время православных праздников в период с 14 по 21 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
На заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о закрытии всех кладбищ области для посетителей. В течение предстоящей недели будет ограничено движение общественного транспорта по данным направлениям. Чтобы не допустить всплеска распространения коронавирусной инфекции, главам муниципалитетам совместно с правоохранительными органами поручено организовать работу с населением для предотвращения массового посещения кладбищ накануне Пасхи.
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