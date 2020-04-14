Владивосток, , 11:07 — REGNUM Снижение заболевания наркоманией наблюдается в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В региональном минздраве отмечают, что наркологическая медицинская помощь оказывается населению во всех муниципальных образованиях края. Органами здравоохранения в 2019 году было зарегистрировано 6 263 больных наркоманией.

«Это почти на 4% ниже показателя 2018 года», — отметили в минздраве Приморья.

В настоящее время в Приморье функционируют 26 амбулаторных наркологических кабинетов и шесть амбулаторно-поликлинических отделений, открыты межрайонные реабилитационные отделения во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Спасске-Дальнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре распространение наркомании снизилось на четверть.