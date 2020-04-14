Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM В Свердловской области ещё восемь человек заразились новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Новые зараженные проживают в Екатеринбурге, Красноуфимске, Полевском и Красноуфимске. Все пациенты госпитализированы.

Всего в регионе подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Выписаны 37 человек.

«Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, восьми человек — средней тяжести», — отмечают в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим самоизоляции. Он продлён по 20 апреля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19