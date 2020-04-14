Екатеринбург, 14 апреля 2020, 11:06 — REGNUM В Свердловской области ещё восемь человек заразились новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
Новые зараженные проживают в Екатеринбурге, Красноуфимске, Полевском и Красноуфимске. Все пациенты госпитализированы.
Всего в регионе подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Выписаны 37 человек.
«Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, восьми человек — средней тяжести», — отмечают в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим самоизоляции. Он продлён по 20 апреля 2020 года.
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