Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Истинное предназначение артистов в тяжелые времена — своим творчеством поднимать дух страдающего народа, и они должны это делать, даже если их собственное психологическое состояние оставляет желать лучшего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 апреля, лидер группы Billy's Band Билли Новик.

« Н есмотря на какое-то психологически отравленное состояние , я отдаю себе отчёт в том, что выступать и петь в такой ситуации — и есть истинное предназначение артистов. Поднимать дух страдающего и обманутого народа. С тихами, пляской, цирком, чем угодно , н о в первую очередь — песней, конечно. Всегда так было и должно быть.

В нутренне я чувствую протест против паники, которая только усугубляет ситуацию, мешает врачам работать и подрывает дух народа . С делал несколько песен онлайн для дорогих соотечественников , х отя вспоминаются сейчас совсем другие песни. Например, о чень своевременно снова зазвучали песни Егора Летова, « Гражданской обороны» .