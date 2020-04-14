Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Истинное предназначение артистов в тяжелые времена — своим творчеством поднимать дух страдающего народа, и они должны это делать, даже если их собственное психологическое состояние оставляет желать лучшего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 апреля, лидер группы Billy's Band Билли Новик.

«Несмотря на какое-то психологически отравленное состояние, я отдаю себе отчёт в том, что выступать и петь в такой ситуации и есть истинное предназначение артистов. Поднимать дух страдающего и обманутого народа. Стихами, пляской, цирком, чем угодно, но в первую очередь песней, конечно. Всегда так было и должно быть.
Внутренне я чувствую протест против паники, которая только усугубляет ситуацию, мешает врачам работать и подрывает дух народа. Сделал несколько песен онлайн для дорогих соотечественников, хотя вспоминаются сейчас совсем другие песни. Например, очень своевременно снова зазвучали песни Егора Летова, «Гражданской обороны».
Мое отношение к ситуации — это прежде всего бессилие и недоумение. Надеюсь, немного позже я смогу понять то, что происходит со всеми нами сейчас. Но любом случае я оптимист. Или, точнее, оптимистичный фаталист», — отметил Билли Новик.