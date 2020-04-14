Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Истинное предназначение артистов в тяжелые времена — своим творчеством поднимать дух страдающего народа, и они должны это делать, даже если их собственное психологическое состояние оставляет желать лучшего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 апреля, лидер группы Billy's Band Билли Новик.
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Билли Новик: предназначение артистов — поднимать дух страдающего народа
«Несмотря на какое-то психологически отравленное состояние, я отдаю себе отчёт в том, что выступать и петь в такой ситуации — и есть истинное предназначение артистов. Поднимать дух страдающего и обманутого народа. Стихами, пляской, цирком, чем угодно, но в первую очередь — песней, конечно. Всегда так было и должно быть.
Внутренне я чувствую протест против паники, которая только усугубляет ситуацию, мешает врачам работать и подрывает дух народа. Сделал несколько песен онлайн для дорогих соотечественников, хотя вспоминаются сейчас совсем другие песни. Например, очень своевременно снова зазвучали песни Егора Летова, «Гражданской обороны».
Мое отношение к ситуации — это прежде всего бессилие и недоумение. Надеюсь, немного позже я смогу понять то, что происходит со всеми нами сейчас. Но любом случае я оптимист. Или, точнее, оптимистичный фаталист», — отметил Билли Новик.
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Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.