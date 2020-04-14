Уфа, , 11:05 — REGNUM Памятную доску при жизни ветерана Великой Отечественной войны установят в Башкирии в качестве исключения из правил. Об этом 14 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Уфе сейчас проживает ветеран Ришат Салихович Исмагилов, один из немногих выживших при обороне Брестской крепости. 15 апреля ему исполняется сто лет. В теле фронтовика до сих пор находятся десяток осколков от фашистских бомб. Несмотря на это ветеран остается бодрым и общительным.

Глава Башкирии отметил, что земляки фронтовика просят сделать исключение, и при его жизни назвать в честь Ришата Салиховича Исмагилова Байгильдинский сельский лицей. Кроме этого они просят установить памятную доску в честь ветерана на здании Кушнаренковского профессионального колледжа, в котором он учился.

Радий Хабиров отметил, что это исключение нужно сделать, поскольку необходимо равняться на таких людей и учиться у них преодолевать любые трудности.

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