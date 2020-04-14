Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Ростовской области достигло 98, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в правительстве региона.

Под медицинским наблюдением остаются 1,5 тыс. человек, большинство из которых находятся на самоизоляции в домашних условиях. Всего врачебным контролем было охвачено 9,3 тыс. жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки на Дону выявили 20 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, о первом подтверждённом случае инфицирования коронавирусом в Ростовской области стало известно 25 марта. Положительный тест сдала жительница Ростова-на-Дону, вернувшаяся из Таиланда.

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