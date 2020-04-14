Ташкент, , 10:57 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1054, сообщили 14 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За последние сутки медики выявили 158 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 14 апреля выздоровели 89 человек, скончались — четверо.

По данным всемирного банка Узбекистана, молодое население Узбекистана, а также система здравоохранения республики обладают преимуществами, которые помогают эффективно бороться с коронавирусом. В частности, доля граждан из группы риска в возрасте старше 65 лет составляет 4,4%.

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