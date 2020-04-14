Нижний Новгород, , 10:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе случаев заражения с момента начала наблюдений составило 292, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в регионе 20 человек, они уже выписаны из стационаров. Также в области четыре пожилых пациента с коронавирусом скончались от хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 14 апреля подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Поволжье число выявленных случаев заражения выросло до 1224. Максимальное число случаев заражения выявлено в Нижегородской области — 292, минимальное в Удмуртии — 19.