Москва, , 10:57 — REGNUM В России количество летальных случаев от заболевания, вызванного новым типом коронавируса, увеличилось на 22. Столько человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, умерли в стране за последние сутки. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, 13 пациентов скончались в Москве, пять человек умерли в Московской области, два пациента — в Башкирии, по одному — во Владимирской и Воронежской областях.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в России скончались 170 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 224 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В общей сложности на сегодня число выздоровевших пациентов увеличилось до 1694 человек.