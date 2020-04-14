Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выздоровели 85 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 14 апреля в городском оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Напомним, за прошедшие сутки в Северной столице зафиксирован 121 новый случай заражения инфекцией. Такой показатель отмечается вторые сутки подряд.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге — 799 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 163 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Количество обследованных на коронавирус в Петербурге за сутки составило 4703 человека, на карантине находится 4538 человек.

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