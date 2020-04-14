Воронеж, , 10:53 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области по данным на 14 апреля, сообщил региональный оперштаб.

За сутки заражение коронавирусом подтвердили у 32-летнего мужчины, поступившего с пневмонией, 33-летней женщины, 58-летнего мужчины, женщины 32 лет, 62-летней женщины, 44-летнего мужчины (выезжал в Москву) — все они контактировали с ранее заражёнными людьми. Также коронавирус подтвердился у двоих детей — мальчиков семи и 16 лет, оба контактировали с ранее заражёнными.

Таким образом, на 14 апреля в Воронежской области коронавирус подтверждён у 68 человек. 16 человек выздоровели. Известно о трёх летальных исходов — скончался мужчина, у которого коронавирус был подтверждён, и две женщины с подозрением.