Южно-Сахалинск, , 10:59 — REGNUM В общественном транспорте Южно-Сахалинска с 15 апреля вводится масочный режим, распорядился мэр Сергей Надсадин.

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Водители, которые ежедневно, рискуя своим здоровьем, выходят на линию, поддержали эту меру.

«Мы вводим масочный режим на общественном транспорте. Сделаем всё, чтобы защитить от смертельного вируса всех: водителей, кондукторов и пассажиров. Водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках. Меры эти довольно жёсткие. Но, когда речь идёт о жизни и здоровье горожан, полумер здесь нет и быть не может», — сказал Надсадин.

По информации мэрии, проблем с наличием масок в городе нет. При этом в каждом автобусе будет пачка с масками — выдавать их пассажирам будут только при крайней и неотложной необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире выросло за 13 апреля более чем на 76 тысяч.