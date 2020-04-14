Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 апреля в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таким образов, всего в Москве с момента вспышки заболевания зафиксировано 13 002 зараженных. Всего вылечились 179 человек. Умерли 95 человек

Как сообщало ИА REGNUM, всего в РФ за последние сутки подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Умерли 170 человек, 1694 выздоровели.

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