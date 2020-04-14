Симферополь, , 11:03 — REGNUM Из-за ситуации с коронавирусом под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2365 человек, новых случаев заражения не выявлено. Об этом 14 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике министр заявил здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«На сегодня под медицинским наблюдением у нас находятся 2365 человек. Взято под наблюдение 57 человек, снято с наблюдения — 383 человека. В стационаре — 61 человек. Поступили — 14, выписаны трое», — отметил министр.

По его словам, новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в республике подтверждено 32 случая заражения коронавирусом.