Москва, , 11:17 — REGNUM Российские специалисты подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом нового типа в течение суток 13 апреля. Они выявлены в 51 регионе РФ, сообщает 14 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1 489. В Московской области зафиксировано 460 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 121, в Коми — 97, в Нижегородской области — 98.

Ещё в 21 регионе выявлено от 35 до десяти случаев, в 25 регионах — менее десяти случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество лабораторно подтверждённых заражений SARS-CoV-2 увеличилось в России до 21 тыс. 102 случаев. Скончались от последствий заражения 170 человек.

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