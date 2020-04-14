Красноярск, , 10:52 — REGNUM По состоянию на 14 апреля всего в Красноярском крае подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, в том числе 17 человек выздоровели, 114 (плюс 21 за сутки) — остаются на лечении. Об этом ИА REGNUM сообщили в красноярском оперативном штабе.

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 21 муниципальном образовании Красноярского края.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 4155 человек (плюс 279 за сутки). За последние сутки с наблюдения сняты 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 апреля в Красноярском крае было подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом.

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