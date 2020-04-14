Владивосток, , 10:56 — REGNUM Дополнительные санитарные меры введены в храмах и монастырях Приморья для безопасности верующих на период Пасхи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Владивостокской епархии.

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Как рассказали в епархии, во избежание массового скопления людей, приходящих в Великую Субботу для освящения пасхальных снедей, освящение будет совершаться на прихрамовых территориях, начиная с Великого Четверга.

«При посещении храмов и монастырей верующим надлежит соблюдать установленную безопасную социальную дистанцию. Всем, посещающим храмы, рекомендуется надевать маски», — говорится в сообщении.

Крестный ход будет совершаться в уставном порядке с ограничением числа участников, исходя из необходимости соблюдения безопасной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Абхазии призвали религиозные организации отказаться от массовых мероприятий.