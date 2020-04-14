Смоленск, 14 апреля 2020, 10:51 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные приводит 14 апреля федеральный оперштаб.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе составляет 55 — по данным на 12:00 13 апреля региональный оперштаб сообщал о 21 подтверждённом случае. Случаев с летальным исходом в регионе по-прежнему один.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус подтвердился у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для пожилых людей. Учреждение закрыли на изоляцию, у сотрудников и постояльцев взяли анализы на коронавирус — у 86 человек выявили подозрение на заражение.