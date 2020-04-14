Смоленск, , 10:51 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные приводит 14 апреля федеральный оперштаб.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе составляет 55 — по данным на 12:00 13 апреля региональный оперштаб сообщал о 21 подтверждённом случае. Случаев с летальным исходом в регионе по-прежнему один.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус подтвердился у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для пожилых людей. Учреждение закрыли на изоляцию, у сотрудников и постояльцев взяли анализы на коронавирус — у 86 человек выявили подозрение на заражение.