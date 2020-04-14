Нижний Новгород, , 10:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 14 апреля подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Поволжье число выявленных случаев заражения выросло до 1 224, сообщает оперативный штаб России.

Так, 68 новых случаев подтвердили в Нижегородской области, 27 — в Пермском крае, 23 — в Татарии, 22 — в Башкирии, 13 — в Мордовии, по 11 случаев — в Марий Эл и Самарской области, восемь — в Оренбургской области, шесть — в Удмуртии и пять — в Саратовской области.

С учётом новых данных, общее число выявленных случаев в Нижегородской области составило 292, в Башкирии — 129, в Татарии — 107, в Марий Эл — 91, в Пермском крае — 87, в Ульяновской области — 86, в Пензенской области — 84, в Мордовии — 71, в Чувашии — 65, в Оренбургской области — 53, в Кировской области — 51, в Саратовской области — 49, в Самарской области — 40, в Удмуртии — 19.

Всего в ПФО с момента начала наблюдений полностью вылечились и выписаны 111 человек, от обострения хронических заболеваний с коронавирусом скончались 13 человек.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 14 апреля зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом, только за минувшие сутки выявлено 2 774 новых случая заражения. Выздоровели 1 694 человек, 170 человек скончались.

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