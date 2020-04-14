Ставрополь, , 10:53 — REGNUM Участниками семи научно-познавательных и развлекательных онлайн-проектов, организованных на Ставрополье для людей, находящихся дома на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, стали более 40 тыс. жителей. Они запущены с конца марта — начала апреля в СМИ и социальных сетях, и в каждом из них число участников за минувшую неделю (6−12 апреля) стремительно выросло, сообщили ИА REGNUM в управлении по информполитике правительства края.

Самым масштабным стал запущенный печатными изданиями онлайн-марафон «Выходные дома», к которому подключились уже больше 22 тыс. человек. В рамках проекта издания делятся рассказами о том, как в течение недели оставаться в хорошей физической форме, разнообразить рацион питания, организовать досуг с детьми, а также публикуют рассказы участников, как они проводят свободное время с семьей в самоизоляции.

Местные журналисты также запустили онлайн-турнир кулинарных рецептов, конкурс на лучшую самодельную медицинскую маску, различные творческие состязания, челленджи в соцсетях для школьников и другое.

Северо-Кавказский федеральный университет, который является крупнейшим вузом округа, запустил три дистанционных проекта — по изучению иностранных языков, проведению цикла научно-популярных онлайн-лекций и бесплатных онлайн-курсов по школьным предметам. Их участниками уже стали порядка 2,5 тыс. человек.