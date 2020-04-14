Ульяновск, 14 апреля 2020, 10:49 — REGNUM В Ульяновской области ежедневно проводится около 250 тестов на наличие заражения коронавирусом. В начале мая их число вырастет «минимум вдвое» за счёт открытия ещё пяти лабораторий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 апреля губернатор Сергей Морозов.
В настоящее время исследования проводятся на базе четырёх лабораторий, где ежедневно проверяются 250 тестов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт число случаев инфицирования: с начала пандемии подтверждено 86 случаев, в том числе 13 апреля установлено 16 новых случаев заражения. Помимо этого, первично подтверждено заражение ещё у 23 человек и изучаются 80 тестов от контактных людей. Ранее в Ульяновской области два пациента, у которых было выявлено заражение коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больницы.