Ульяновск, , 10:49 — REGNUM В Ульяновской области ежедневно проводится около 250 тестов на наличие заражения коронавирусом. В начале мая их число вырастет «минимум вдвое» за счёт открытия ещё пяти лабораторий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 апреля губернатор Сергей Морозов.

В настоящее время исследования проводятся на базе четырёх лабораторий, где ежедневно проверяются 250 тестов.

«В ближайшие дни заработает лаборатория педагогического университета, а до конца месяца вступят в строй ещё четыре лаборатории: на базе областной детской клинической больницы, центральной клинической медико-санитарной части и городской больницы № 1, а также кожвендиспансера. Таким образом, планируется, что количество тестов к началу мая увеличится минимум вдвое. Задача-максимум — 1 тыс. исследований в сутки», — отметил Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт число случаев инфицирования: с начала пандемии подтверждено 86 случаев, в том числе 13 апреля установлено 16 новых случаев заражения. Помимо этого, первично подтверждено заражение ещё у 23 человек и изучаются 80 тестов от контактных людей. Ранее в Ульяновской области два пациента, у которых было выявлено заражение коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больницы.