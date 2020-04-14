Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM Количество порций питания медикам, а также обедов для волонтеров, оказывающих помощь людям, находящимся на самоизоляции, предоставляемых ежедневно, увеличат рестораторы из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В настоящее время в целях борьбы с распространением коронавируса власти региона ограничили с 28 марта работу ресторанов и кафе. При этом сохраняется возможность доставки заказов. Для поддержки заведений общепита за счет областного бюджета заказывается питание для медиков и волонтеров.

Медикам доставили уже более 9,4 тысяч завтраков, 9,5 тысяч обедов и 7,8 тысяч ужинов. С 15 апреля количество порций питания, предоставляемых врачам, будет увеличено с 750 до 1000 в день.

Для добровольцев рестораторы также увеличат количество порций и будут направлять ежедневно до 1500 обедов.