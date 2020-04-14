Пермь, , 10:48 — REGNUM В Пермском крае за прошедшие сутки, по состоянию на 14 апреля, федеральная лаборатория подтвердила 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из 27 подтвержденных случаев заболевание подтвердилось у десяти женщин, 16 мужчин и одного ребенка. Трое заражённых коронавирусом приехали в регион из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные имели контакты с заболевшими или прошли обследование на коронавирусную инфекцию как заболевшие ОРВИ и пневмонией.

Все 27 человек ранее госпитализированы и проходят лечение в больницах Перми, Очера, Березников, Соликамска.

Ранее краевая власть прогнозировала рост статистики по выявлению инфицированных в Пермском крае в связи с более массовым и качественным тестированием, что вкупе со строгим соблюдением режима самоизоляции позволит предотвратить распространение инфекции.