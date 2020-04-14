Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирске сегодня вечером, 14 апреля, ожидают вывозной рейс из Бангкока. Самолёт авиакомпании S7 уже вылетел из столицы Таиланда. Об этом сообщает Минтранс РФ в Twitter.

«Рейс авиакомпании «Сибирь» 5702 Бангкок — Новосибирск вылетел в 8:51 мск. На борту 197 пассажиров. Ожидаемое время прибытия в Новосибирск — 15:59 мск», — говорится в сообщении.

На сайте новосибирского аэропорта сообщается, что рейс задерживается.

«По расписанию: 19:00. Расчётное время: 20:00», — уточняется на онлайн-табло.