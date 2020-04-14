Москва, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи выявлены в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели ещё 224 пациента.

Лидером по числу новых заражений является Москва — 1489. Далее следуют Подмосковье — 460, Петербург — 121, Коми — 97, Нижегородская область — 68. В Тамбовской и Ленинградской областях заразились по 35 человек, в Смоленской области — 34, в Рязанской области и Пермском крае — по 27 человек. В Татарии 23 новых случая, в Башкирии — 22. 21 заражение в Красноярском крае, 20 — в Ростовской области, в Северной Осетии — 18, во Владимирской области и Дагестане — по 16. По 15 случаев в Калужской области, Чечне и ХМАО. В Тюменской области 14 случаев, в Мордовии — 13, в Марий Эл и Самарской области — по 11.

Подтверждено по 10 случаев заражения в Ивановской и Белгородской областях, в Ставропольском крае и Бурятии — по девять, в Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях и Хакасии — по восемь. По семь — в Орловской, Вологодской, Томской областях и Адыгее. В Удмуртии заболели шесть человек, по пять — в Саратовской, Липецкой, Калининградской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях, по четыре — в Иркутской области и Приморье.

Три человека заболели в Карачаево-Черкессии, два — в Волгоградской области. По одному подтверждённому случаю в Севастополе, Якутии, Магаданской и Архангельской областях.

Всего в РФ подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Умерли 170 человек, 1694 выздоровели.