Ханты-Мансийск, , 10:43 — REGNUM В Югре за последние сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщает Роспотребнадзор.

С учётом ранее выявленных в регионе, с начала пандемии зарегистрировано 56 инфицированных коронавирусом. По сообщению штаба ХМАО, из них 9 выздоровели.

Госпитализировано с COVID-19 32 пациента. Из них, по информации департамента здравоохранения Югры, трое находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.