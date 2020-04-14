Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Ростовская область должна быть готова к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса, в том числе негативному. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев.

«Как показывает динамика последних дней, расслабляться не стоит. Мы видим прирост количества заболевших. И оцениваем, что в ближайшую неделю прирост может продолжаться. Это означает, что мы должны готовиться к сложному сценарию развития событий. Это единственный путь сдержать развитие пандемии и принять адекватные меры. Успокаиваться не стоит», — отметил глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в связи с увеличением случаев заражения коронавируса на Дону и угрозой дальнейшего распространения инфекции донской губернатор был вынужден сохранить ограничительные меры, введённые в регионе 31 марта, и призвал земляков, возвращающихся из других российских регионов, к самоизоляции.

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