Могадишо, , 10:51 — REGNUM После того, как в Сомали зарегистрировали вторую смерть от заболевания COVID-19 правительство страны выпустило постановление о введении в Могадишо ночного комендантского часа. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на свои источники.

Генерал полиции Абди Хасан Мохамед заявил, что комендантский час вступит в силу с 15 апреля и будет действовать с 20:00 до 5:00 по местному времени. Дата отмены комендантского часа не была установлена, отмечают репортеры.

В соответствии с распоряжением, комендантский час также распространяется на передвижения на личном и общественном транспорте и бизнес. По словам чиновников, комендантский час не повлияет на график работы продуктовых магазинов, больниц и аптек.

Напомним, ранее в Сомали подтвердили четыре новых случаях заражения коронавирусом.