Москва, , 10:41 — REGNUM В России за последние сутки подтверждены 2774 случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе страны. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, больше всего пациентов, у которых тесты дали положительный результат на COVID-19, в Москве — 1489. В Подмосковье выявлено 460 случаев заражения.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 21 102 заболевших в 82 регионах.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее прирост по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составил 2558 случаев.