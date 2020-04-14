Махачкала, , 10:44 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане по состоянию на 10:30 14 апреля достигло 100, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в республике диагноз подтвердился у 16 человек.

По данным оперштаба, девять человек в Дагестане, заразившиеся коронавирусом, уже выздоровели. Такие же данные накануне предоставил региональный минздрав. Случаев смерти от коронавируса нового типа в республике не зафиксировано.

Накануне минздрав Дагестана также сообщил, что в реанимации республиканского центра инфекционных болезней находятся 12 человек с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. Среди них 10-месячный ребенок с первичным положительным тестом.

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