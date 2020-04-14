Благовещенск, , 10:42 — REGNUM В Приамурье поступят 26 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На поставку данного медицинского оборудование направлены 52 млн рублей, выделенных области из резервного фонда правительства России.

«Первые аппараты начнут поступать в регион уже с 19 апреля. Оставшиеся придут до середины мая. Одновременно с этим мы ведём работу с Минпромторгом РФ по централизованным поставкам дыхательного оборудования», — рассказала замминистра здравоохранения Приамурья Наталья Газданова.

Аппараты искусственной вентиляции лёгких будут направлены в Благовещенскую городскую клиническую больницу и Амурскую областную инфекционную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми приобретут 100 аппаратов ИВЛ.