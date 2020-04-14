Сухум, , 10:42 — REGNUM Груз гуманитарной медицинской помощи, собранной на средства от Московской абхазской диаспоры (МАД) и фонда «Мы вместе», доставили в Абхазию. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба МАД.

Сообщается, что партию гумпомощи доставили в Сухум 13 апреля. Ее передали министерству здравоохранения республики. Закупки делали на основании его перечня.

«В эту партию поставки вошли 21 аппарат ИВЛ и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала: защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски, а также много расходных медицинских материалов», — говорится в публикации.

Все средства были направлены в Абхазию для того, чтобы местные медики могли противостоять распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 апреля в Абхазии выявлено три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных проживают в Гагре и общались между собой. В стране с конца марта введены карантинные меры, чтобы защитить население от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Абхазии призвали религиозные организации отказаться от мероприятий