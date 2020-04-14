Калуга, , 10:48 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 10:00 14 апреля на карантине в инфекционной больнице находится 61 человек. Об этом написал на своей странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Из 49 подтверждённых случаев коронавируса 44 человек находятся на лечении и пятеро выздоровели. 30 человек с условно положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленным на проверку, ожидают результатов повторных анализов. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены 26 человек. Дома под наблюдением медиков — 1522 человека. По результатам анализов с наблюдения сняты 2894 человека.

«Четверо больных находятся в реанимации. Состояние одного больного вызывает у медиков серьезные опасения. Это 59-летний житель Подмосковья, который по личным делам приехал в Людиново. Бригада скорой помощи, которая была вызвана только при ухудшении его состояния, доставила пациента в инфекционное отделение в Калуге. Врачи делают все возможное для сохранения его жизни и здоровья, проводится работа по выявлению всех, с кем заболевший был в контакте», — сообщил Владислав Шапша.

14 апреля в регионе было официально подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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