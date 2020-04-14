Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвержден 121 новый случай коронавирусной инфекции. Такой показатель регистрируется вторые сутки подряд, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в Петербурге достигло отметки в 799 случаев. Петербург продолжает оставаться на третьей строчке по числу выявленных носителей, после Москвы и Московской области.

Новых летальных случаев в Петербурге не зафиксировано, ранее скончались четыре человека с COVID-19.

Всего в РФ зарегистрировано 21 102 заболевших в 82 регионах. За сутки зафиксировано 22 летальных случая. За весь период в России от COVID-19 скончалось 170 человек.

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