Китгум, , 10:27 — REGNUM Два гражданина России и их коллега из Уганды были арестованы в районе Китгум за нарушение ограничений на выход из дома, которые были введены две недели назад для сдерживания распространения коронавируса в восточноафриканской стране. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В понедельник, 13 апреля, Уильям Комакеч, окружной комиссар, заявил, что подозреваемые были арестованы в воскресенье, 12 апреля, в округе Ором, примерно в 70 километрах от муниципалитета Китгум, куда они, по их словам, отправились, чтобы осмотреть месторождение графита.

Он сказал, что группа путешествовала на Toyota Prado, который, предположительно, прикреплен к правительству.

Комакеч сказал, что на транспортном средстве не было специальной наклейки разрешения движения от министерства труда и транспорта, которая является обязательной для транспортных средств, используемых работниками, занятыми в основных секторах экономики.

По словам Комакеча, проверка показала, что на транспортном средстве также имелись индивидуальные регистрационные номера. Это означает, что подозреваемые могли незаконно приобрести номерной знак Государственного дома, чтобы запугать сотрудников службы безопасности, которые обслуживают различные контрольно-пропускные пункты.

Он сказал, что у граждан РФ были обнаружены паспорта. Было установлено, что граждане РФ въехали в Уганду через международный аэропорт Энтеббе 23 марта, через несколько часов после закрытия аэропорта для международных пассажирских рейсов.

Роберт Окен, офицер, отвечающий за уголовные расследования в центральном полицейском участке Китгума, заявил, что подозреваемые задержаны и могут быть обвинены в нарушении постановлений правительства.

Он сказал, что у задержанных взяли анализы на коронавирус, однако их результаты еще не известны.