Рига, , 10:20 — REGNUM Канал удалённого обучения Tava klase, созданный министерством образования Латвии, начал трансляцию уроков для учеников девятых и двенадцатых классов. Об этом пишет 14 апреля портал Nra.lv.

По данным журналистов, с 6 апреля сотрудники канала Tava klase начали трансляцию уроков для школьников с первого по шестой классы. Сегодня начинаются трансляции видеоуроков и для школьников старших классов — девятых и двенадцатых.

Уроки канала Tava klase можно увидеть на сайте www.tavaklase.lv (http://www.tavaklase.lv/), а также на телевизионных каналах ReTV и Sportacentrs.com (http://sportacentrs.com/).

Напомним, общая ежедневная аудитория образовательных программ Tava klase составляет 240 000 зрителей.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.