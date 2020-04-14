Сингапур, , 10:09 — REGNUM Доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом, считают сингапурские ученые.

«Исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель», — говорится в статье The Straits Times.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.

В свою очередь директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь заявила, что передача от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за прошедшие сутки выявили 386 новых случаев заболевания COVID-19. Среди новых случаев 280 были связаны с уже известными очагами заболевания, еще 12 — контактировавшие с больными. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 2918.

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