Ташкент, , 10:06 — REGNUM Мошенники в Узбекистане стали рассылать «штраф» в виде СМС-сообщений на мобильные телефоны граждан. Об этом 14 апреля заявили в Государственной инспекция республики по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

На мобильные телефоны стали приходить сообщения с требованием заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Мошенники указывают точную дату и координаты местонахождения человека, который якобы нарушил карантин.

В сообщении предусмотрительно указывается номер карты, на которую можно зачислить «штраф», не выходя из дома. В Госинспекции призвали не поддаваться на провокации мошенников.

Отметим, по состоянию на 14 апреля в Узбекистане выявили 1054 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 85 человек, скончались — четверо. С 6 апреля в республике введен обязательный режим самоизоляции.