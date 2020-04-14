Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Грузинские врачи — эпидемиологи и инфекционисты — советуют правительству Грузии продлить режим чрезвычайного положения еще как минимум на две недели. Об этом в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии 13 апреля вечером заявил директор Национального центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

«В нынешней ситуации, наверное, правильным будет продление чрезвычайного положения на определенное время, например, на две недели. Чем точнее мы будем соблюдать ограничения и рекомендации, которые правительство вводит в период чрезвычайного положения, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и справимся с эпидемией на нисходящем этапе», — пояснил Церцвадзе.

По его мнению, чем дольше будет действовать режим ограничений, тем быстрее появится у страны возможность для возвращения к нормальному ритму жизни, открытия предприятий, оживления экономики.

«Как вы думаете, что лучше, немного потерпеть, чтобы все проблемы закончились в короткое время, или частично расслабиться и все это будет продолжаться дольше? Думаю, ответ ясен», — отметил Тенгиз Церцвадзе.

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта и должен закончиться 21 апреля. Но специалисты и члены правительства не исключают, что продлят его на определенный срок.

На 09:00 часов 14 апреля в Грузии фиксируется 272 случая коронавируса, 68 выздоровевших и 3 погибших.