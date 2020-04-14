Красноярск, , 09:53 — REGNUM В Красноярске коронавирусом заразились пять работников технических служб Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе учреждения.

«У пятерых работников технических служб ФСНКЦ ФМБА России подтвержден коронавирус», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники были госпитализированы и в настоящее время проходят лечение. Сотрудники, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше, чем к концу 2020 года.

По словам Скворцовой, если сценарий развития процесса пандемии в России не изменится, то через 10−14 дней ситуация выйдет на «плато», а затем пойдет на спад.

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