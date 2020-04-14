Тюмень, , 09:51 — REGNUM В Тюмени театральный центр «Космос» в разгар самоизоляции организовал креативный конкурс «Ток-театр» для подростков 12−16 лет. Юные творцы в семи разнообразных направлениях выдумывают, пробуют рисуют — творят собственный театр. Работы ребят затем оценит авторитетное жюри, которое раздаст ценные призы и подарки победителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Номинаций семь. «Намалевич» — это конкурс рисунков к известному спектаклю, фильму или книге. «Вселенная мемов» — про открытки и комиксы. «Топчик текст» — читка полюбившихся стихотворений и прозы. «Лайк, репост, свайп» — конкурс пародий. «Чё такой серьезный?» — рассказ с помощью грима об известном персонаже пьесы или книги. «На стиле» — конкурс костюмов. «Все любят котов» — красноречивое название конкурса рассказов, фото, видео о домашних питомцах.

Ребята выкладывают своё творчество в сетях «ВКонтакте», Tik Tok или Instagram с хештегом #ток_театр.

Организаторы «Ток-театра» приготовили победителям призы: AirPods, колонку JBL или пиццу.