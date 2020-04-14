Москва, , 09:48 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека передала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тест-системы для проведения более 70 тыс. исследований на COVID-19. Об этом стало известно в ходе заседания совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС, которое в режиме видеоконференции провела руководитель Роспотребнадзора — Главный государственный санврач РФ Анна Попова.

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Уточняется, что эти тест-системы разработаны государственным научным центром вирусологии и биотехнологиии «Вектор».

"Российская помощь будет расширена за счёт дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии, — говорится в заявлении по итогам заседания. — Кроме того продолжится оказание научно-методического содействия».

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Также отмечается, что представители стран ЕАЭС поблагодарили Россию «за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия направила свои тест-системы в более чем 30 стран мира, прежде всего — партнёрам по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству независимых государств.