Краснодар, , 09:48 — REGNUM 1 млн 816 тыс. защитных масок закупил Краснодарский край, деньги на это выделены из резервного фонда региона, сообщили в пресс-службе администрации края.

«1 млн масок в ближайшее время будет передан медработникам. 500 тыс. масок получат муниципалитеты для обеспечения мобильных отрядов самоконтроля и волонтеров. Более 300 тыс. масок предназначены для сотрудников «Кубань-спас» и краевой противопожарной службы», — сообщил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Ранее Краснодарский край закупил 500 тыс. масок, они были переданы в муниципалитеты. Маски передаются медикам, социальным работникам, волонтёрам.