Москва, , 09:47 — REGNUM В период сложной эпидемиологической и экономической ситуации большинство граждан России (89%) основной характеристикой идеального работодателя назвали достойный уровень зарплаты, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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На втором месте — хороший социальный пакет (56%), на третьем — возможность карьерного роста (55%). Также большое значение имеют хорошие отношения в коллективе (52%) и стабильность компании (49%).

Женщины чаще мужчин обращают внимание на хороший социальный пакет — 60% против 51% и дружелюбный коллектив — 55% против 49%. Для мужчин чаще важен размер компании — 13% против 9%.

Опрос проведен в марте 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, практически каждый второй работающий житель России (49%) просил повышения зарплаты в течение последних трех лет.

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