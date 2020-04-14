Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены специалистами в Грузии. Новые данные утром 14 апреля были размещены на официальном сайте Stopcov.ge.

По опубликованной информации, число случаев заражения в стране достигло 296. Еще три человека с диагнозом «коронавирус» ранее вернулись из других стран. Вылечились 68 человек, а в трех случаях заболевание COVID-19 закончилось смертью пациентов. На карантине находятся 4856 человек, в стационаре — 458.

Стоит отметить, на вечер 13 апреля в Грузии было известно о 272 заболевших COVID-19. Эксперты ожидают, что пик роста заболеваемости в стране начнется в конце апреля или начале мая.

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