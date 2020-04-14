Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Жительница Советско-Гаванского района Хабаровского края подозревается в нарушении карантина и заражении нескольких человек коронавирусом. Об этом 14 апреля заявил заместитель председателя краевого правительства Юрий Минаев.

По его словам, женщина самовольно покинула инфекционную больницу и заразила нескольких человек. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Минаев добавил, что дело планируется довести до суда.

Отметим, по состоянию на 14 апреля в Хабаровском крае подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, семь человек выздоровели, два пациента скончались.

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