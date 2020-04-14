Москва, , 09:54 — REGNUM Кисломолочный продукт «Наринэ», который можно приготовить дома из закваски, повышает иммунитет. Об этом рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Она пояснила, что напиток «Наринэ» нормализует кишечную флору, подавляет стафилококковую инфекцию и повышает выработку интерферона. В 1980-х годах его выдавали ослабленным детям, вводили в рацион дошкольников и школьников.

«Его вводили в рацион в осенне-весенний период, когда была опасность простудных заболеваний и прочего», — сказала Чедия.

Выделением высокоактивных молочнокислых бактерий и отбором наиболее активных штаммов занимался в советский период профессор Левон Ерзинкян. Полезный напиток был назван в честь его внучки.

Чедия посоветовала покупать закваску и готовить «Наринэ» дома, так как приготовленный на молочном заводе продукт теряет способность повышать иммунитет и остаётся просто кисломолочным напитком.

Она добавила, что в условиях пандемии употреблять в пищу также стоит фрукты и овощи. Другие специалисты отметили, что необходимо создать в жилище гипоаллергенный быт, сочетать физическую нагрузку с отдыхом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям России посоветовали при самоизоляции питаться часто и понемногу.

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