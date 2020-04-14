Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве из больницы №40 в Коммунарке, где содержатся пациенты с коронавирусной инфекцией, выписано 86 человек. Об этом в Facebook сообщил главврач Денис Проценко.

Также за сутки в больницу поступил 51 новый пациент.

Всего на лечении состоит 491 человек, из которых с 489 — с диагнозом внебольничная пневмония 489. Подтверждённых случаев COVID-19 — 292. На ИВЛ находятся 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в московскую больницу №40 в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, поступили новые расходные материалы для медицинского оборудования.

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